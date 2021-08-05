В Сумах дали 3 года за решеткой за смертельное ДТП

Речь идет о событии, которое произошло 23 августа 2020 года в г. Сумы. Водитель «BMW 520» при выезде с ул. Мира на ул. Ахтырскую, которая является главной дорогой, не предоставил преимущества в движении автомобилю «ГАЗ». В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля ГАЗ от полученных травм погиб на месте происшествия.
Обвиняемый полностью признал свою вину, пояснил, что не увидел дорожный знак «Уступить дорогу». Он оплатил пострадавшим 10 000 долларов США в счет причиненного материального и морального вреда.
По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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