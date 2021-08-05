Сумська обласна служба зайнятості: роботодавцями заявлено 2 тис. вакансій Станом на 17 серпня 2021 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Сумської обласної служби зайнятості, становила 2 тис. одиниць.

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (32%), торгівлі (12%), освіті (8%), транспорті та сфері державного управління (по 7%).

У професійному розрізі найбільше вакансій подано для працевлаштування: робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 26% (водій автотранспортних засобів, оператор котельні, токар, оператор верстатів з програмним керуванням, дорожній робітник, фрезерувальник, тракторист); кваліфікованих робітників з інструментом - 21% (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, швачка, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, слюсар-сантехник, пекар, електрогазозварник ручного зварювання); професіоналів - 13% (спеціаліст державної служби місцевого самоврядування, вчитель закладу загальної середньої освіти, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер з охорони праці, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, інженер); некваліфікованих працівників - 11% (підсобний робітник, укладальник-пакувальник, вантажник, прибиральник службових/виробничих приміщень, двірник, мийник посуду, комірник, сторож);• працівників сфери торгівлі та послуг – 11% (продавці продовольчих та непродовольчих товарів, кухар, охоронник, офіціант, поліцейський (за спеціалізаціями), перукар (перукар-модельєр); фахівців - 8% (бухгалтер, вихователь, майстер виробничого навчання, сестра-медична (брат медичний), інспектор, електрик дільниці, електромеханік, фельдшер).