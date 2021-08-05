На Сумщине авто врезалось в дерево: пострадал водитель Сообщение о ДТП, которое произошло на автодороге Н 07 «Киев - Сумы - Юнаковка», патрульные получили 15 августа, около 14 часов.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21072, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на дерево. Врачи госпитализировали мужчину в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.