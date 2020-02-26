Сумчанка отметила столетний юбилей

Заместитель Станислав Поляков и директор департамента социальной защиты населения Татьяна Масик от поблагодарили юбиляршу за многолетний самоотверженный труд, несокрушимость в годы военного лихолетья и послевоенный период.
Они пожелали ей крепкого здоровья, вручила цветы и подарки.
В знаковый день именинницу пришли поздравили ее добрые друзья и соседи.
Надежда Куроедова - свидетель и участник многих исторических событий, на ее долю выпало немало испытаний. С молодых лет женщина работала бухгалтером на различных предприятиях города.
К этому времени она вспоминает счастливые годы, прожитые вместе с мужем - Николаем Куроедов - Героем Советского Союза, летчиком-истребителем, портрет которого размещен на аллее по ул. Героев Сумщины.
Сейчас юбилярша находит утешение в любимых занятиях, - читает разнообразную литературу и занимается швейной делом. Упорством столетней сумчанки искренне восхищаются все, кто ее знает.
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