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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:34417

На Сумщине дали 8 лет за убийство

Кролевецким отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 53-летнего обвиняемого в убийстве знакомой.

Происшествие имело место 2 марта 2020 в с. Дубовичи Кролевецкого района. К участковому полицейскому обратились односельчане женщины, которая уже несколько дней не выходила из дома. Они заподозрили что-то неладное и просили выяснить, что произошло. Зайдя в дом пропавшей, милиционер в подсобной комнате обнаружил тело 60-летней хозяйки с признаками насильственной смерти, наступившей несколько дней назад. При этом, все это время рядом с телом умершей проживал мужчина, который снимал у нее комнату.

 Обвиняемый пояснил, что они с потерпевшей жили в одном доме. В тот день были изрядно навеселе, она потребовала у него средства на спиртное. На этой почве между ними возникла ссора во время которой, по словам мужа, женщина схватила топор и замахнулась на него. Однако он оказался проворнее и ударил ее несколько раз палкой по голове. Это произошло примерно 3-4 дня назад, когда именно он не помнит.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Право Приговор суда
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