В Сумах в ДТП пострадал малолетний ребенок

22-летний водитель, управляя автомобилем Ауди А6, совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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