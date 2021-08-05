В Сумах в ДТП пострадал малолетний ребенок Происшествие произошло 16 августа, около 19.00, на улице Троицкой в Сумах.

22-летний водитель, управляя автомобилем Ауди А6, совершил наезд на 10-летнюю девочку. В результате ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.