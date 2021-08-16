В Сумах авария с микроавтобусом 16 августа, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Данилы Галицкого.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на припаркованный Audi A3. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Vivaro админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.