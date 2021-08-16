В Сумах авария с микроавтобусом

Инспекторы установили, что водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на припаркованный Audi A3. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Vivaro админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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