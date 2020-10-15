БК «СумДУ» ищет партнеров

Чуть больше месяца остается до начала очередного чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги. Федерация баскетбола Украины ужесточила требования к участникам соревнований, в результате чего ожидается переход отечественного баскетбола на более профессиональный уровень.
В то же время существенно возрастают финансовые обязательства клубов, поэтому критическим возникает вопрос поиска дополнительных ресурсов. Поэтому БК «СумДУ» публично обращается за поддержкой.
Партнерская совет клуба - круг лиц, учреждений и организаций, которым небезразличен баскетбол в городе Сумы и регионе. Это возможность рекламировать свой бренд, товар или услугу, демонстрировать (в том числе открыто) свою поддержку баскетбола, общаться между собой на играх и после, быть в центре событий и видеть «жизнь» баскетбольной команды изнутри.
Для потенциальных партнеров и болельщиков БК «СумДУ» постепенно будет открывать занавес сезона, который приближается. Среди «видимых» изменений - трансляция игр с трех камер и проведение игр на площадках, имеющих не менее 300 сидячих мест для зрителей. Поэтому домашней ареной БК «СумГУ» в следующем сезоне стать Дворец студенческого спорта, который все мы знаем, как «Манеж»!
Двери партнерской совета всегда открыты для желающих. Чтобы узнать условия и присоединиться, пишите в социальные сети или обращайтесь по телефону 066-534-21-83 (Начальник команды БК «СумДУ» - Николай Гуменный).
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