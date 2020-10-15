БК «СумДУ» ищет партнеров Сумской баскетбольный клуб анонсирует создание партнерской совета клуба.

Чуть больше месяца остается до начала очередного чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги. Федерация баскетбола Украины ужесточила требования к участникам соревнований, в результате чего ожидается переход отечественного баскетбола на более профессиональный уровень.

В то же время существенно возрастают финансовые обязательства клубов, поэтому критическим возникает вопрос поиска дополнительных ресурсов. Поэтому БК «СумДУ» публично обращается за поддержкой.

Партнерская совет клуба - круг лиц, учреждений и организаций, которым небезразличен баскетбол в городе Сумы и регионе. Это возможность рекламировать свой бренд, товар или услугу, демонстрировать (в том числе открыто) свою поддержку баскетбола, общаться между собой на играх и после, быть в центре событий и видеть «жизнь» баскетбольной команды изнутри.

Для потенциальных партнеров и болельщиков БК «СумДУ» постепенно будет открывать занавес сезона, который приближается. Среди «видимых» изменений - трансляция игр с трех камер и проведение игр на площадках, имеющих не менее 300 сидячих мест для зрителей. Поэтому домашней ареной БК «СумГУ» в следующем сезоне стать Дворец студенческого спорта, который все мы знаем, как «Манеж»!

Двери партнерской совета всегда открыты для желающих. Чтобы узнать условия и присоединиться, пишите в социальные сети или обращайтесь по телефону 066-534-21-83 (Начальник команды БК «СумДУ» - Николай Гуменный).