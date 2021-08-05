Глава Сумской РГА вакцинировался от коронавируса Глава Сумской райгосадминистрации Руслан Сиренко вакцинировался против COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сьогодні вакцинувався від COVID-19.

У райдержадміністрації така специфіка роботи, що доводиться щоденно контактувати з великою кількістю людей, тому не хочеться наражати на небезпеку ні їх, ні себе. Неможливо побороти COVID-19 тільки засобами захисту і карантином.

Вакцинація – це реальна можливість пришвидшити повернення до нормального життя.

Закликаю жителів Сумського району вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захиститися від COVID-19 та наголошую, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.

Будьте здорові. Бережіть себе та своїх рідних», - написал чиновник.