Глава Сумской РГА вакцинировался от коронавируса

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«Сьогодні вакцинувався від COVID-19.
У райдержадміністрації така специфіка роботи, що доводиться щоденно контактувати з великою кількістю людей, тому не хочеться наражати на небезпеку ні їх, ні себе. Неможливо побороти COVID-19 тільки засобами захисту і карантином.
Вакцинація – це реальна можливість пришвидшити повернення до нормального життя.
Закликаю жителів Сумського району вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захиститися від COVID-19 та наголошую, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.
Будьте здорові. Бережіть себе та своїх рідних», - написал чиновник.
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