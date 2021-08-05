В Сумах столкнулись «Шкода» и «Рено» Сообщение об автопроисшествии на проспекте Михаила Лушпы патрульные получили 16 августа около 16 часов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля Skoda Fabia, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Renault Kangoo. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля Skoda Fabia административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.