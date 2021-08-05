В Сумах столкнулись «Шкода» и «Рено»

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля Skoda Fabia, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль Renault Kangoo.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля Skoda Fabia административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
Полиция расследует обстоятельств ДТП, в результате которого травмирован человек....
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