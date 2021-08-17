Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 17 августа в Сумской области 78 909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 28 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 3, Великописаревский район - 2, Глухов - 4, Глуховский район - 1, Конотоп - 6, Сумы - 2, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 5, Шостка - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1349 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 084 человек, из них за минувшие сутки - 13 (Сумы - 3, Тростянецкий район - 3, Шостка - 4, Шосткинский район - 3).