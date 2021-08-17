Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 28 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 3, Великописаревский район - 2, Глухов - 4, Глуховский район - 1, Конотоп - 6, Сумы - 2, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 5, Шостка - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1349 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 084 человек, из них за минувшие сутки - 13 (Сумы - 3, Тростянецкий район - 3, Шостка - 4, Шосткинский район - 3).
За неделю новых случаев стало на 23% больше....
По состоянию на 16 августа в Сумской области 78 881 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
За воскресенье в Сумской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19....
Статистику предоставила сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 15 августа в Сумской области 78 849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....