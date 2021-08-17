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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:381212

Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)

По состоянию на 17 августа в Сумской области 78 909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 28 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 3, Великописаревский район - 2, Глухов - 4, Глуховский район - 1, Конотоп - 6, Сумы - 2, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 5, Шостка - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1349 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 084 человек, из них за минувшие сутки - 13 (Сумы - 3, Тростянецкий район - 3, Шостка - 4, Шосткинский район - 3).

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Общество Коронавирус
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Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
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16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
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17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
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