В Сумах разыграли летний кубок по теннису

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Харькова, Чернигова, Шостки, Прилук, Нежина, Тростянца и Сум.
Призеры:
1 место - Шевченко Дмитрий / Гордиенко Сергей (Харьков / Тростянец),
2 место - Галашан Валерий / Иванченко Дмитрий (Сумы),
3 место - Шолупець Владимир / Компанець Дмитрий (Чернигов).
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