В Сумах сражались быстрые шахматисты 12-14 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «быстрые шахматы».

В турнире приняли участие 32 спортсмена из Сум, Ахтырки и Ромен, от юных до ветеранов. Играли по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 20+5 с.

Первое место занял еще школьник Алексей Ольштынский с результатом 8 очков. Вторая и третья строчка за Дмитрием Кущом и Владиславом Рогозом. Лучшие результаты среди ветеранов до 65 и 65+ у Николая Семёнова и Владимира Федченко.

Лучшие результаты среди школьников (кроме абсолютного чемпиона) у Остапа и Михаила Лемешенко и Вадима Диброва.