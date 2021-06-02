В Сумах сражались быстрые шахматисты

В турнире приняли участие 32 спортсмена из Сум, Ахтырки и Ромен, от юных до ветеранов. Играли по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 20+5 с.
Первое место занял еще школьник Алексей Ольштынский с результатом 8 очков. Вторая и третья строчка за Дмитрием Кущом и Владиславом Рогозом. Лучшие результаты среди ветеранов до 65 и 65+ у Николая Семёнова и Владимира Федченко.
Лучшие результаты среди школьников (кроме абсолютного чемпиона) у Остапа и Михаила Лемешенко и Вадима Диброва.
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