На Сумщине россиянин пересекал границу на авто, которое разыскивается Интерполом 15 августа пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл легковой автомобиль марки «LIFAN» российской регистрации. Во время проведения мероприятий пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Пограничники установили, что автомобиль 2018 выпуска, которым управлял россиянин, был похищен в РФ еще в августе 2018 года.

По данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в Киеве, транспортное средство в установленном порядке передано работникам Национальной полиции.