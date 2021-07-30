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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:28219

На Сумщине на взятке полицейским попался 80-летний пьяный водитель

Чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду.

В одном из сел Роменского района сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ЗАЗ-11027, за рулем которого находился 80-летний мужчина. Во время общения полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. За непривлечение к административной ответственности мужчина предложил полицейским 200 долларов США «откупной». Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции для документирования правонарушения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому
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