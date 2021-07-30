На Сумщине на взятке полицейским попался 80-летний пьяный водитель Чтобы избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду.

В одном из сел Роменского района сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ЗАЗ-11027, за рулем которого находился 80-летний мужчина. Во время общения полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. За непривлечение к административной ответственности мужчина предложил полицейским 200 долларов США «откупной». Правоохранители отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции для документирования правонарушения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.