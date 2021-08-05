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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди по місцям збирання та зберігання врожаю на території Сумського району

Співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області продовжують проводити профілактичні рейди у місцях збирання та зберігання врожаю.

13 серпня на агропідприємстві фермерське господарство «ЗЛАК» за адресою: Краснопільський район, с. Миропілля, вул. Сумська, 182 були проведені інструктажі з працівниками агропідприємств, під час яких нагадали вимоги пожежної безпеки під час жнивної компанії, а також перевірили наявність протипожежного інвентарю та вогнегасників на зернозбиральній техніці.

Окрему увагу фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій  приділили первинним засобам пожежогасіння, перевіривши їх справність, розповіли про їх призначення та нагадали працівникам про правила користування.

Під час проведення рейдів рятувальники нагадують, що основними причинами виникнення пожеж під час жнивної компанії є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації комбайнів, машин та агрегатів, а також випалювання стерні та післяжнивних залишків.      Основними недоліками у забезпеченні пожежної безпеки на агропідприємствах Сумського району є:

- будівлі та споруди не обладнуються пристроями захисту від прямих попадань блискавки;

- будівлі та споруди не обладнуються системами протипожежного захисту;

- дерев`яні конструкції горищ не піддаються вогнезахисній обробці;

- посадові особи не проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

- пожежні щити на території підприємств не укомплектовані первинними засобами пожежогасіння;

- не проводяться заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок;

- водонапірні вежі не забезпечені під’їздом з твердим покриттям та пристроями для забору води пожежними автомобілями будь-якої пори року;

- електричні світильники в приміщеннях підприємств не обладнуються захисними плафонами;

- не створюються на підприємствах добровільні пожежні дружини з цілодобовим чергуванням на пожежній (пристосованій для пожежогасіння) техніці;

- зернозбиральна техніка не забезпечена протипожежним інвентарем та вогнегасниками.

Сумське районне управління Головного управлінння Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество ГСЧС
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