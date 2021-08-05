Кролевецкие полицейские разоблачили водителя в подделке номерных знаков В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным «Безопасные автомобильные дороги» патрульные Кролеветчины обнаружили автомобиль с несоответствующими государственными номерными знаками.

15 августа, около 10:30, патрулируя улицу Леси Украинки в городе Кролевец, инспекторы полиции заметили автомобиль Audi A4 с подозрительным номерным знаком. Проверив через специальную базу данных, оказалось, что он принадлежит другому авто. Во время проверки свидетельства о регистрации транспортного средства правоохранители заметили явные признаки подделки - записи в документе не совпадали с базой данных. Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 290 Уголовного кодекса Украины «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.