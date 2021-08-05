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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные спасли жилой дом и сарай

15 августа в 12:31 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома в с. Богдановка Шосткинского района.

На тушение, преодолев расстояние в 14 км, прибыл дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь схватил чердак, кровлю на значительной площади и начал перекидываться на дом. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому была проложена рукавная линия от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 100 от места возгорания.

В 13:15 удалось локализовать возгорание, предотвратив уничтожению огнем дома и отвернув опасность от расположенной рядом хозяйственной постройки. В 13:48, использовав около 19 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Общество Пожар
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