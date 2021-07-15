В Конотопе в гараже загорелась легковушка 15 августа в 19:08 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в гараже на территории частного домохозяйства на ул. Озерной в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что внутри гаража загорелся ВАЗ-21111. Огонь охватил багажный отсек, заднюю часть салона и перекинулся на перекрытие гаража. В 19:16 пожарные локализовали пожар, предотвратив распространение пламени на все авто и отвернув опасность уничтожения огнем гаража и расположенного рядом жилого дома. В 20:24 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара хозяин получил отравление угарным газом, - мужчину госпитализировали в больницу.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.