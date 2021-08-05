На Сумщине за выходные произошло 6 ДТП с пострадавшими В течение выходных дней в городе Ромны, Ахтырском, Сумском и Шосткинском районах произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых травмированы люди.

В субботу на перекрестке автомобильных дорог между улицами Котельников и Коцебу в селе Обложки Шосткинского района 31-летний мужчина, двигаясь на мотоцикле Днепр-11 с коляской, не справился с управлением и упал. В результате его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В тот же день в селе Куземин Ахтырского района по улице Центральной 24-летний юноша, управляя мотоциклом Дельта, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 27-летнего мужчины. В результате водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

На следующий день, в селе Храповщина Сумского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21072 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате телесные повреждения получил водитель и двое его пассажиров.

Еще одно ДТП произошло в селе Банычи, что на Глуховщине. Там 43-летний водитель мотоцикла PULSAR 180DTS-1 не справился с управлением, съехал в кювет и упал. Его с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

В городе Ромны по улице Шевченко 30-летний мужчина, управляя автомобилем VOLKSWAGEN JETTA, совершил наезд на 47-летнюю женщину-пешехода. В результате она получила телесные повреждения.

А в Ахтырском районе между селами Хухра и Лутище 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 столкнулся с мопедом Smile под управлением 37-летнего мужчины. В результате чего последнего, с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Сейчас в полиции устанавливаются обстоятельства и причины данных дорожно-транспортных происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных производств по данным фактам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.