Ушла из жизни замдиректора Сумской областной гимназии

Ушел человек прекрасной души, открытого и чуткого сердца, добрая коллега, мастер своего дела. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с ними...
Светлая память о Елене Ивановне вечно жить в наших сердцах. Царство Небесное почившей! – сообщается на странице гимназии в Фейсбуке.
Сегодня, 16 августа, на 86- м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Сумы, легендарного легкоатлета Владимира Степановича Голубничего....
Печальная весть... Отошла в вечность заслуженная артистка Украины Людмила Ракута....
Ушел из жизни внештатный советник главы облгосадминистрации Александр Теличенко....
В Сумах умерла человек-легенда, которая очень много сделала для развития донорского движения и для доноров Сум, Почетного донора Украины Валентина...
О смерти бывшего директора гимназии (1992-2019) Екатерины Бондаревой сообщила в Фейбсуке нынешний директор Лариса Симоненко....