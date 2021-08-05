Ушла из жизни замдиректора Сумской областной гимназии Сегодня, 16 августа, ушла в вечность Жовкла Елена Ивановна, заместитель директора Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей.

Ушел человек прекрасной души, открытого и чуткого сердца, добрая коллега, мастер своего дела. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с ними...

Светлая память о Елене Ивановне вечно жить в наших сердцах. Царство Небесное почившей! – сообщается на странице гимназии в Фейсбуке.