Полиция Конотопа поймала грабителя-золотоискателя

В полицию Конотопа обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что, уходя из магазина к ней начал приставать неизвестный мужчина, который настаивал на том, чтобы провести ее домой. После чего 41-летний грабитель, резко сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.
Но убежать далеко злонамеренную не удалось. Уже меньше чем через 10 минут после сообщения о преступлении, грабителя установили и разыскали работники отдела реагирования патрульной полиции Конотопского районного отдела полиции, а цепочку изъяли и вернули владелице.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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