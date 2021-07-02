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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:2785

Полиция Конотопа поймала грабителя-золотоискателя

Работники сектора реагирования патрульной полиции разоблачили мужчину, который совершил грабеж.

В полицию Конотопа обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что, уходя из магазина к ней начал приставать неизвестный мужчина, который настаивал на том, чтобы провести ее домой. После чего 41-летний грабитель, резко сорвал с ее шеи цепочку и скрылся.

Но убежать далеко злонамеренную не удалось. Уже меньше чем через 10 минут после сообщения о преступлении, грабителя установили и разыскали работники отдела реагирования патрульной полиции Конотопского районного отдела полиции, а цепочку изъяли и вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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