Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Піша хода керівників міста та області,представників громадськості з Державним Прапором України

Урочистості та святковий концерт до Дня Незалежності України

Літія та покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні

10:00