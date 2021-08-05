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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

Назва заходу

Час проведення

Місце проведення

23 серпня – День Державного Прапора України

Піша хода керівників міста та області,представників громадськості з Державним Прапором України

8:15

Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини

Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»

8:45

Фонтан «Садко»

Урочистості та святковий концерт до Дня Незалежності України

14:00

Обласна філармонія

24 серпня – День незалежності України

Літія та покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні

10:00

Міське кладовище (вул. 20 років Перемоги), сквер Героїв Небесної Сотні

Піша хода керівників міста та області, громадських організацій, представників трудових колективів і навчальних закладів

10:40

Вул. Петропавлівська – сквер ім Т. Г. Шевченка

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку

11:20

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Спільна молитва за Україну та виконання Духовного Гімну України «Боже, великий, єдиний»

11.30

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Урочистий мітинг «З любов’ю до України»

11.40

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»

12:00

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Робота фотозони «Хай квітне щасливо моя Україна!»

11.00

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Святкове спецпогашення тематичного конверта з оригінальною маркою на честь 30-ї річниці Незалежності України

11:00

Вул. Воскресенська, 13

Фестиваль «Sumy Rock Fest»

17:00

МЦ «Романтика»

Парад вишиванок

18:30

вул. Соборна, 27) – вул. Соборна – Покровська площа – вул. Героїв Сумщини –

МЦ «Романтика»
Досуг Анонс День Независимости
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10.30
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Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
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17.40
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ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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