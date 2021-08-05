Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України
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Назва заходу
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Час проведення
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Місце проведення
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23 серпня – День Державного Прапора України
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Піша хода керівників міста та області,представників громадськості з Державним Прапором України
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8:15
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Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини
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Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»
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8:45
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Фонтан «Садко»
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Урочистості та святковий концерт до Дня Незалежності України
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14:00
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Обласна філармонія
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24 серпня – День незалежності України
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Літія та покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні
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10:00
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Міське кладовище (вул. 20 років Перемоги), сквер Героїв Небесної Сотні
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Піша хода керівників міста та області, громадських організацій, представників трудових колективів і навчальних закладів
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10:40
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Вул. Петропавлівська – сквер ім Т. Г. Шевченка
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Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку
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11:20
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Спільна молитва за Україну та виконання Духовного Гімну України «Боже, великий, єдиний»
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11.30
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Урочистий мітинг «З любов’ю до України»
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11.40
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»
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12:00
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Робота фотозони «Хай квітне щасливо моя Україна!»
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11.00
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Святкове спецпогашення тематичного конверта з оригінальною маркою на честь 30-ї річниці Незалежності України
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11:00
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Вул. Воскресенська, 13
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Фестиваль «Sumy Rock Fest»
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17:00
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МЦ «Романтика»
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Парад вишиванок
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18:30
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вул. Соборна, 27) – вул. Соборна – Покровська площа – вул. Героїв Сумщини –
МЦ «Романтика»
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