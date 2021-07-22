В Шостке задержали убийцу Шосткинские правоохранители оперативно обнаружили мужчину, который нанес телесные повреждения знакомому, что привело к его смерти.

В дежурную часть Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение от врача, что месту жительства обнаружен труп 27-летнего мужчины.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители установили, что накануне у пострадавшего был конфликт с его знакомым, которым оказался 23-летний местный житель. В ходе конфликта последний нанес один удар, от которого потерпевший упал на землю и получил травму головы. После этого потерпевший самостоятельно добрался до дома, но утром его обнаружила соседка по общежитию на полу в ванной комнате. Женщина позвонила матери мужчины и в «скорую».

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.