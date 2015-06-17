После 1 сентября в Сумах демонтируют все точки по продаже бахчевых

По его словам, он ветировал решение Сумского горисполкома о размещении таких точек в областном центре – и сделал это в том числе потому что они появились до оформления всех необходимых документов, часто - прямо на зеленых зонах. Теперь в мэрии приняли решение - до 1 сентября предприниматели могут распродавать свой товар, а с 1 сентября все такие точки будут демонтированы. До Дня города, надеется мэрия, от сезонной торговли на улицах Сум удастся избавиться полностью, пишет Ваш шанс.
«Чтобы с 1 сентября не было никаких вопросов от предпринимателей. У вас есть время – заключайте договоры с рынками, торговыми центрами и дальше работайте на их площадях. В следующем году такого беспорядка уже не будет (в очередной раз пообещал мэр). Мы дадим возможность ЧП правильно все оформить, сделаем места не только на рынках, но, возможно, и в других местах. В следующем году мы точно привлечем коммунальное предприятие, которое будет этим заниматься», - заявил Александр Лысенко.
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