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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:36180

В Сумах хотят организовать неделю большой вакцинации

Темпы вакцинации от COVID-19 в областном центре желают быть лучшими – активность горожан на выходных хромает (на минувших выходных прививку от ковида получили всего 293 человека).

В связи с этим на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко предложит горздраву организовать неделю большой вакцинации, развернув прививочные пункты на территории сумских предприятий, пишет Ваш шанс.

«Начинаем активно работать с крупными предприятиями, заводами, университетами, - отметил мэр. - Мы будем обращаться к ним с предложением - организовать на их территории постоянные пункты вакцинации. Если на заводе «Сумыхимпром» работает 4000 человек, я думаю там можно сделать постоянный пункт, работающий целую неделю. К примеру, эта работа качественно организована на предприятии «Технология». Я не хочу, чтобы в городе ухудшалась эпидситуация!».

Как уточнила главный специалист горздрава Наталья Кипенко, активней всего вакцинируются педагоги – за неделю показатели выросли почти в два раза. Также мобильная бригада ЦПМСП №1 прививала предпринимателей, работающих на центральном рынке, «Евробазаре». «Сейчас они снова формируют новые списки для вакцинации и на этой неделе снова туда поедет мобильная бригада, - сообщила чиновник. - Также прививочный пункт должен открыться в университетской клинике Сум ГУ. В случае необходимости к ним выедут наши мобильные бригады – для вакцинации студентов и преподавательского состава».

Общество Вакцинация
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