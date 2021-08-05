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«Фармак» вп’яте організовує в Шостці спортивне свято

«Фармак» проводить 5 ювілейний забіг до Дня міста Шостки у офлайн форматі. «Біжи — здоров’я бережи!» — девіз цьогорічного спортивного свята, що реалізовується компанією за підтримки міської влади. Забіг відбудеться 3 вересня у Шостці в рамках святкування Дня міста.

Вже близько 100 років «Фармак» забезпечує якісними лікарськими засобами українців та експортує продукцію у понад 30 країн світу. Тому дбати про здоров’я – головний пріоритет для компанії. «Фармак» долучається до популяризації активного та здорового способу життя та запрошує усіх бажаючих відсвяткувати День міста Шостки спортивно.

«Світова пандемія навчила нас з більшою уважністю ставитися до власного здоров’я. Місія «Фармак» –  забезпечувати українців якісними і доступними ліками. А піклуватися про здоров’я щодня – вибір і завдання кожного. Ми радіємо, що громада повертається до звичного ритму життя і, що вп’яте ми будемо бігти разом. Ми вітаємо кожного шосткинця зі святом та чекаємо на старті.» –  коментує Володомир Костюк, виконавчий директор «Фармак».

Цього року до забігу приєднається співачка та прихильниця здорового способу життя  –  Руслана Лижичко та ведуча Хіт FM Юлія Карпова.

«Спорт – невід’ємна частина мого життя. Я щиро радію, що активний спосіб життя стає популярним серед українців. 3 вересня я долучаюся до забігу, долучаюся заради здоров’я. Побачимось у Шостці!» – коментує Руслана.

Реєстрація та деталі заходу на сайті  http://www.farmak.run/. Захід відбудеться із дотриманням протиепідемічних заходів.

 

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