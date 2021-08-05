В Глухове чуть не сгорел самолет на аэродроме

На аэродроме был пожар: пылала сухая и раскаленная на солнце степь, языки пламени быстро и нещадно уничтожала все на своем пути, огонь подбирался к самолету, жилым домам и кладбищу. Как рассказал нам старший инспектор СГПЧ-19 Максим Гончаров, была реальная угроза экосистеме, а также людям и их имуществу. Что стало причиной ЧП, Максим Павлович пока сказать затрудняется. Но однозначно это не самовозгорание, а поджог, или же – халатно выброшенный горящий окурок. Хорошо то, что хорошо заканчивается, очаг и разбушевавшуюся стихию удалось вовремя потушить еще до того, как она наделала беды. Что было бы, если бы огонь добрался до самолета, трудно даже себе представить, пишет Ваш шанс.
В Сумской области во время пожара хозяйственной постройки пожарные вместе с селянами спасли домашний скот....
В Тимановке на Шосткинщине горела ферма....
10 августа в 19:05 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на свалке бытовых отходов на территории Пустовойтовского старостинского...
10 августа целый вечер пожарные пытались потушить мусорный полигон возле с. Пустовойтовка Роменского района....
9 августа в 18:01 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на открытой территории на ул. Гагарина в г....