В Глухове чуть не сгорел самолет на аэродроме Летящие через весь город пожарные машины с орущими сиренами не на шутку напугали на днях жителей Глухова

На аэродроме был пожар: пылала сухая и раскаленная на солнце степь, языки пламени быстро и нещадно уничтожала все на своем пути, огонь подбирался к самолету, жилым домам и кладбищу. Как рассказал нам старший инспектор СГПЧ-19 Максим Гончаров, была реальная угроза экосистеме, а также людям и их имуществу. Что стало причиной ЧП, Максим Павлович пока сказать затрудняется. Но однозначно это не самовозгорание, а поджог, или же – халатно выброшенный горящий окурок. Хорошо то, что хорошо заканчивается, очаг и разбушевавшуюся стихию удалось вовремя потушить еще до того, как она наделала беды. Что было бы, если бы огонь добрался до самолета, трудно даже себе представить, пишет Ваш шанс.