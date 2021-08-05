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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:371

В Сумах мошенники обманули пенсионерок на 200 тыс. грн

За прошедшие выходные в полицию поступило два сообщения о мошеннических действиях в отношении двух сумчанок. Мошенники обогатились на общую сумму более 200 000 гривен.

В первом случае на телефон 94-летней женщины поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие и немедленно требует средств на лечение. После телефонного разговора, к ней пришел неизвестный, которому она отдала 55 000 гривен, 4000 долларов США и 300 евро.

Во втором случае к 68-летней женщине на улице подошли две неизвестные женщины и под предлогом снятия «порчи» мошенническим путем завладели деньгами в сумме 1000 долларов США, 90 Евро, 1200 гривен и двумя золотыми кольцами.

По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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