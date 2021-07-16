Сумские маршрутчики снова хотят повышения стоимости проезда

Об этом сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.
По его словам, 8 из 12 частных перевозчиков подали новые тарифы. Проверены все, один принят. Остальные отправили на доработку. Цифры от 10 до 13 грн.
Напомним: две недели назад он сообщал, что первый из перевозчиков «Сумыпастранс» давал расчеты в 11 грн во внекарантинный период, 13 грн – во время карантина.
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