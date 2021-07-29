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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:191058

На Сумщине прогнозируют тропическую жару

Первые дни новой недели из-за тропической воздушной массы с юго-запада на Сумщине ожидается усиление жары.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +28 .. + 33 °С.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +30 .. + 35 °С.

Температура воды в реках области 22..24 °С.

16 - 17 августа по Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), будьте осторожны с огнем.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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