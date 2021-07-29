На Сумщине прогнозируют тропическую жару

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +28 .. + 33 °С.
17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +30 .. + 35 °С.
Температура воды в реках области 22..24 °С.
16 - 17 августа по Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), будьте осторожны с огнем.
В ближайшие дни погоду в Сумской определять область повышенного давления....
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
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