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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18306

На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

По прогнозу областного Гидрометцентра, в период с 16 по 17 августа на большей территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (наивысшего 5-го класса).

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.

Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Подчеркиваем, что запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.

Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительных мер и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожароопасность
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