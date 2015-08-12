На Сумщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

Из-за этого значительно возрастает угроза возникновения пожаров. В первую очередь возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии.
Спасатели призывают граждан быть осторожными с огнем, не сжигать сухую растительность, а при нахождении в лесной местности соблюдать правила пожарной безопасности. Подчеркиваем, что запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.
Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительных мер и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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