В Сумах отопительный сезон под угрозой

Об этом стало известно сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.
Как доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, на предприятии все идет по плану. Подготовительные работы к отопительному сезону выполнены на 75%.
А вот представитель Котельной Северного промузла, которая отапливает до трети сумчан, не порадовал. По его словам, предприятие готово на 65-67%, однако есть проблемы с поставками электричества и газа, так как счета КСПУ арестованы. Поэтому сейчас работают над созданием нового предприятия ООО «КСПУ», чтобы завести энергоносители на него.
Напомним: КСПУ принадлежит Сумскому НПО, которое задолжало своим бывшим и нынешним работникам более 200 млн грн.
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