В Сумах отопительный сезон под угрозой Опять проблемы у Котельной Северного промузла.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

Как доложила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя, на предприятии все идет по плану. Подготовительные работы к отопительному сезону выполнены на 75%.

А вот представитель Котельной Северного промузла, которая отапливает до трети сумчан, не порадовал. По его словам, предприятие готово на 65-67%, однако есть проблемы с поставками электричества и газа, так как счета КСПУ арестованы. Поэтому сейчас работают над созданием нового предприятия ООО «КСПУ», чтобы завести энергоносители на него.

Напомним: КСПУ принадлежит Сумскому НПО, которое задолжало своим бывшим и нынешним работникам более 200 млн грн.