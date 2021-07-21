В Сумах из-за порыва отключат воду нескольким микрорайонам

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва по ул. Семьи Линтваревых сегодня, 16 августа, в 11:00 будет приостановлена работа Лучанской насосной станции.
При устранении аварийной ситуации без водоснабжения останутся дома урочища Барановка, района Лука, проспекта Шевченко, улиц Ремесленная, Металлургов, Труда, Горького, Супруна, Новоместенская, Леваневского, Троицкая, Псельская, Привокзальная, Бельгийская, Семьи Линтваревых и прилегающих к ним.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена, сообщает КП «Горводоканал».
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