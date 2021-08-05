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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:50458

В Сумах растет количество новых случаев заболевания коронавирусом

За неделю новых случаев стало на 23% больше.

Статистику предоставила сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, за прошедшую неделю COVID-19 обнаружен у 73 жителей города, что на 23% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 8 детей. Было зарегистрировано 2 летальных случая (неделей ранее 0 ). Выздоровели за неделею 40 больных, в том числе 5 детей. Всего выздоровели 98% заболевших.

На сегодня коронавирусную болезнь подтверждено у 13,4% сумчан, - 35 401 человек. Зарегистрировано 512 летальных случаев. Продолжают болеть 162 сумчанина.

Общество Коронавирус
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