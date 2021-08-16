На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 32 человек (Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 2, Сумы - 15, Сумской р-н - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1348 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 071 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).
За неделю новых случаев стало на 23% больше....
За воскресенье в Сумской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19....
Статистику предоставила сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 15 августа в Сумской области 78 849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 14 августа в Сумской области 78 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией...