На Сумщине 32 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 16 августа в Сумской области 78 881 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 32 человек (Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 9, Ахтырский р-н - 2, Сумы - 15, Сумской р-н - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1348 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 071 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин - 1, Сумы - 1).