Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом

В Украине всего 417 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 31 ребенок и 10 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 433 человека; летальных исходов - 14; выздоровели - 248 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19071 (в частности методом ПЦР - 10238, методом ИФА - 1551), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7282.
За все время пандемии в Украине заболело - 2266329 человек; выздоровели - 2197075 человек; летальных исходов - 53 269; проведения ПЦР-тестов - 11677835.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 59 случаев;
- Винницкая область - 35 случаев;
- Волынская область - 6 случаев;
- Днепропетровская область - 19 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 17 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Ивано-Франковская область - 25 случаев;
- Киевская область - 17 случаев;
- Кировоградская область - 1 случай;
- Луганская область - 7 случаев;
- Львовская область - 14 случаев;
- Николаевская область - 12 случаев;
- Одесская область - 47 случаев;
- Полтавская область - 7 случаев;
- Ровенская область - 5 случаев;
- Сумская область - 32 случая;
- Тернопольская область - 25 случаев;
- Харьковская область - 13 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Черкасская область - 6 случаев;
- Черновицкая область - 28 случаев;
- Черниговская область - 3 случая.
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