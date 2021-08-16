Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом За воскресенье в Сумской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19.

В Украине всего 417 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 31 ребенок и 10 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 433 человека; летальных исходов - 14; выздоровели - 248 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19071 (в частности методом ПЦР - 10238, методом ИФА - 1551), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7282.

За все время пандемии в Украине заболело - 2266329 человек; выздоровели - 2197075 человек; летальных исходов - 53 269; проведения ПЦР-тестов - 11677835.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 59 случаев;

- Винницкая область - 35 случаев;

- Волынская область - 6 случаев;

- Днепропетровская область - 19 случаев;

- Донецкая область - 8 случаев;

- Житомирская область - 17 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Ивано-Франковская область - 25 случаев;

- Киевская область - 17 случаев;

- Кировоградская область - 1 случай;

- Луганская область - 7 случаев;

- Львовская область - 14 случаев;

- Николаевская область - 12 случаев;

- Одесская область - 47 случаев;

- Полтавская область - 7 случаев;

- Ровенская область - 5 случаев;

- Сумская область - 32 случая;

- Тернопольская область - 25 случаев;

- Харьковская область - 13 случаев;

- Херсонская область - 30 случаев;

- Черкасская область - 6 случаев;

- Черновицкая область - 28 случаев;

- Черниговская область - 3 случая.