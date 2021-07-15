В Сумах погиб иностранец, прыгнувший с моста в реку В Сумах из реки под мостом на ул. Прокофьева извлекли тело молодого парня.

По словам очевидцам, иностранец отдыхал с товарищами и прыгнул с моста в воду, после чего не вынырнул .пишет Сумыпост. Личность погибшего устанавливается.