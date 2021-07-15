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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:281375

В Сумах погиб иностранец, прыгнувший с моста в реку

В Сумах из реки под мостом на ул. Прокофьева извлекли тело молодого парня.

По словам очевидцам, иностранец отдыхал с товарищами и прыгнул с моста в воду, после чего не вынырнул .пишет Сумыпост.

Личность погибшего устанавливается.

Общество Утопленник
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