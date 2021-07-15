В Сумах погиб иностранец, прыгнувший с моста в реку

По словам очевидцам, иностранец отдыхал с товарищами и прыгнул с моста в воду, после чего не вынырнул .пишет Сумыпост.
Личность погибшего устанавливается.
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