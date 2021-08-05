Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 16 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 19 человека (-33 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 5 человек, 4 получают кислородную терапию, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 9 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 5 пациентов (-28), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии, также там 2 пациента с другой патологией, не связанной с COVID-19. Также 78 (+24) человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 284 свободных коек для взрослых, и 110 для детей, все с кислородом 71.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 11 (+3), 4 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 9 пациентов (+3).