Сумские пляжницы стали пятыми на чемпионате Украины

Среди девушек за первенство сражалась сумская пара Александра Красножон / Мария Шкурат.
Наши девчата выиграли два матча и два проиграли и в итоге заняли пятое место среди 28 команд.
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