Сумские пляжницы стали пятыми на чемпионате Украины 13-15 августа в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 14 лет.

Среди девушек за первенство сражалась сумская пара Александра Красножон / Мария Шкурат. Наши девчата выиграли два матча и два проиграли и в итоге заняли пятое место среди 28 команд.