В Сумах ушла из жизни Заслуженная артистка Украины Печальная весть... Отошла в вечность заслуженная артистка Украины Людмила Ракута.

Прощание с актрисой состоится 15.08 в 12-00 в фойе театра для детей и юношества, где она служила.

Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актрисы, сообщается на странице театра в Фейсбуке.