Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05636

В Сумах ушла из жизни Заслуженная артистка Украины

Печальная весть... Отошла в вечность заслуженная артистка Украины Людмила Ракута.

Прощание с актрисой состоится 15.08 в 12-00 в фойе театра для детей и юношества, где она служила.

Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актрисы, сообщается на странице театра в Фейсбуке.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Умер советник губернатора Сумщины
13.08.2021 16:18

Умер советник губернатора Сумщины

Ушел из жизни внештатный советник главы облгосадминистрации Александр Теличенко....

В Сумах умерла легенда донорского движения Украины
13.08.2021 10:23

В Сумах умерла легенда донорского движения Украины

В Сумах умерла человек-легенда, которая очень много сделала для развития донорского движения и для доноров Сум, Почетного донора Украины Валентина...

Ушла из жизни многолетний директор Сумской гимназии № 1
10.08.2021 08:59

Ушла из жизни многолетний директор Сумской гимназии № 1

О смерти бывшего директора гимназии (1992-2019) Екатерины Бондаревой сообщила в Фейбсуке нынешний директор Лариса Симоненко....

Ушел из жизни бывший глава райсуда на Сумщине
22.07.2021 11:52

Ушел из жизни бывший глава райсуда на Сумщине

20 июля ушел из жизни судья в отставке, бывший глава Липоводолинского районного суда Сумской области Николай Роступицкий....

На Сумщине ушел из жизни Виктор Ющенко
07.07.2021 14:31

На Сумщине ушел из жизни Виктор Ющенко

4 июля ушел из жизни заслуженный машиностроитель Украины, депутат областного и Ямпольского районного советов многих созывов, бывший директор Свесского насосного...

view counter

Статьи

Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
Вчера 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.