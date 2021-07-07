В Сумах ушла из жизни Заслуженная артистка Украины

Прощание с актрисой состоится 15.08 в 12-00 в фойе театра для детей и юношества, где она служила.
Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актрисы, сообщается на странице театра в Фейсбуке.
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