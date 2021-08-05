Сумские команды сыграли матчи второй лиги 14 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

В группе Б играют сразу три команды с Сумщины – дебютанты профессионального футбола.

Лучше всех сыграл ФК «Сумы», который дома разгромил новокаховскую «Энергию» 3:0 (голы на счету Яна Ковалевского (5-я минута, с пенальти), Дмитрия Горбунова (74) и Павла Милесина (90+2).

ФК «Тростянец» принимал «Балканы» с Одесчины. Пропустив на 50-й минуте, на 75-й тростянчане отыгрались благодаря голу Виталия Полянского. Однако спустя 4 минуты гости забили второй и последний гол в этом матче – 1:2.

«Виктория» в Николаевке принимала ФК «Николаев» и уже на 1-й минуте повела после пенальти в исполнении Вадима Шаврина. Однако дальше забивали только гости, причем трижды – 39-я, 57-я и 81-я минуты матчи стали несчастливыми для хозяев. В итоге, довольно неожиаднное поражение лидера группы 1:3.

После 4-х туров лидируют три команды – ФК «Николаев», «Таврия» и «Балканы» - по 8 очков. Дальше – «Перемога», «Полтава» и наша «Виктория» - по 7. «Тростянец» с 5 очками на 9-м месте, «Сумы» с 4-мя – на 13-м.