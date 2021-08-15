На Сумщине еще 6 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (Сумы - 6).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77069 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 2).
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