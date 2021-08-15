На Сумщине еще 6 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 15 августа в Сумской области 78 849 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (Сумы - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77069 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 2).