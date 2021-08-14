На Сумщине еще 33 человека подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек (Белопольский р-н - 1, Глухов - 5, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Лебедин - 2 , Ахтырский р-н - 2, Сумы - 11, Тростянецкий р-н - 4, Шостка - 2, Шосткинский р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 067 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Бурыннский р-н - 4, Глухов - 2, Конотоп - 1, Лебедин - 1, Лебединский р-н - 2, Сумы - 10, Сумской р-н - 1, Шостка - 2).
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