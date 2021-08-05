Липоводолинский «Альянс» сыграет в Днепре (трансляция) Сегодня, 14 августа, пройдут матчи 4-го тура чемпионата Украины в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» сыграет в Днепре против «ВПК-Агро» из Магдалиновки. Игра начнется в 15.30.

После трех туров «ВПК-Агро» с 3 очками на 14-м месте. У «Альянса» 1 очко в двух играх и 15-е место.

Трансляция здесь.