Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:56365

Липоводолинский «Альянс» сыграет в Днепре (трансляция)

Сегодня, 14 августа, пройдут матчи 4-го тура чемпионата Украины в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» сыграет в Днепре против «ВПК-Агро» из Магдалиновки. Игра начнется в 15.30.

После трех туров «ВПК-Агро» с 3 очками на 14-м месте. У «Альянса» 1 очко в двух играх и 15-е место.

Трансляция здесь.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном»
Вчера 08:01

ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном»

В субботу, 14 августа, ФК «Сумы» сыграет домашний матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге с ФК...

На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST
12.08.2021 13:14

На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST

Напередодні Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Дня Незалежності України, 20 серпня, в селі Підопригори відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль...

У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль
12.08.2021 10:00

У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль

Незабаром простір біля МЦ «Романтика» наповниться нестримною енергією....

Сумская «Барса» выиграла серебро «Кубка Австралии»
10.08.2021 08:47

Сумская «Барса» выиграла серебро «Кубка Австралии»

С 5 по 8 августа в г. Черкассы состоялся XII Всеукраинский турнир по футболу «Кубок Австралии» среди юношей 2011 года...

Жителів та гостей Сумщини запрошують взяти участь в еко-фестивалі «Дикий мед»
10.08.2021 08:32

Жителів та гостей Сумщини запрошують взяти участь в еко-фестивалі «Дикий мед»

Святкове дійство відбудеться 14 серпня, початок о 13.00, в урочищі «Перша посадка» смт Зноб-Новгородське....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.