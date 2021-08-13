Конотопчанка сыграет за «бронзу» чемпионата Европы В Грузии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе.

В полуфинале сборная Украины, в составе которой выступает воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач, играла против сербок. Игра завершилась в пользу соперниц 27:33. Наша Настя забросила в ворота сербок 1 мяч.

Сегодня украинки сыграют за «бронзу» с командой Фарерских островов.