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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопчанка сыграет за «бронзу» чемпионата Европы

В Грузии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе.

В полуфинале сборная Украины, в составе которой выступает воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач, играла против сербок. Игра завершилась в пользу соперниц 27:33. Наша Настя забросила в ворота сербок 1 мяч.

Сегодня украинки сыграют за «бронзу» с командой Фарерских островов.

Спорт Гандбол
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