Конотопчанка сыграет за «бронзу» чемпионата Европы

В полуфинале сборная Украины, в составе которой выступает воспитанница Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач, играла против сербок. Игра завершилась в пользу соперниц 27:33. Наша Настя забросила в ворота сербок 1 мяч.
Сегодня украинки сыграют за «бронзу» с командой Фарерских островов.
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