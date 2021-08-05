Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:46252

Жителів Сумщини запрошують на фестиваль меду

Фестиваль меду відбудеться в селі Хоружівка Недригайлівської селищної ради 19 серпня, повідомляє Департамент агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.

У програмі фестивалю – виставка-ярмарок меду та продукції бджільництва, продаж агропродукції, майстер-класи, розваги для дітей та концертна програма.

Початок фестивалю – об 11.00. Офіційне відкриття – о 16.00

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 54 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:50
Жителів Сумщини запрошують на фестиваль меду
Сегодня 17:46
На Сумщині відтворять битву 700-річної давнини
Сегодня 17:09
На Сумщине уже умерло три человека от штамма коронавируса «Дельта»
Сегодня 16:31
С понедельника в Сумах автобус № 67 изменит маршрут движения
Сегодня 16:27
Умер советник губернатора Сумщины
Сегодня 16:18
Суд наказал преступников, которых Сумская СБУ разоблачила на изготовлении и контрабанде психотропов
Сегодня 16:16
Где в Сумах можно будет привиться от коронавируса на выходных?
Сегодня 16:10
В Сумах снова митингуют заводчане
Сегодня 15:51
Сумские копы поймали наркозакладчика (видео)
Сегодня 15:35
На Сумщине 67 854 пациентов уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19
Сегодня 15:24
В Лебедине пьяный мопедист пытался откупиться от копов
Сегодня 15:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
13.40; 20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 13.00; 17.10; 18.40
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.20; 20.30; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.