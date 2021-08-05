На Сумщине уже умерло три человека от штамма коронавируса «Дельта»

По результатам тестирования в восьми больных в образцах носоглоточных смывов идентифицировано вариант Delta, у двух больных идентифицировано вариант Delta+.
Указанные случаи заболеваний зарегистрированы в северных, южных районах области и в г. Сумы.
Девять из 10 заболевших СOVID-19 в течение инкубационного периода вернулись из стран, где зарегистрировано резкое осложнение эпидемической ситуации вследствие распространения варианта коронавируса «Дельта», или имели контакт с лицами с проявлениями заболевания, которые вернулись из этих стран (Россия - 7 человек, Грузия - 2).
Среди 10 заболевших: 1 ребенок до 10 лет и 9 взрослых, в т.ч. в возрасте от 20 до 30 лет - 1, 30-39 лет - 1, 40-49 лет - 1, 50-59 лет - 1, 60-69 лет - 3, старше 70 лет - 2.
Все 10 человек заболели СOVID-19 впервые, из них 2 человека получили на территории России соответственно две и одну прививка вакциной «Спутник V».
У двух заболевших в течение заболевания ограничился насморком, незначительной температурой. У нескольких больных в начале заболевания клинические признаки были незначительными, а в дальнейшем течение заболевания осложнилось. В связи с тяжелым течением заболевания шестеро больных были госпитализированы, из них трое умерли в результате осложнений.
Ввиду наличия заразного варианта коронавируса «Дельта» на территории Сумской области, прогноза относительно существенного роста в ближайшее время показателей заболеваемости СOVID-19 среди населения, Центр контроля и профилактики болезней призывает воспользоваться возможностью и прививаться от COVID-19 скорее.
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