На Сумщине уже умерло три человека от штамма коронавируса «Дельта» С целью определения мутаций коронавируса SARS-CoV-2 у больных СOVID-19, которые лечились в учреждениях здравоохранения области в течение июня - августа текущего года, 11 августа в лаборатории особо опасных инфекций Сумского областного центра по контролю и профилактике болезней было проведено выборочное тестирование 10 образцов биоматериала от больных СOVID-19.

По результатам тестирования в восьми больных в образцах носоглоточных смывов идентифицировано вариант Delta, у двух больных идентифицировано вариант Delta+.

Указанные случаи заболеваний зарегистрированы в северных, южных районах области и в г. Сумы.

Девять из 10 заболевших СOVID-19 в течение инкубационного периода вернулись из стран, где зарегистрировано резкое осложнение эпидемической ситуации вследствие распространения варианта коронавируса «Дельта», или имели контакт с лицами с проявлениями заболевания, которые вернулись из этих стран (Россия - 7 человек, Грузия - 2).

Среди 10 заболевших: 1 ребенок до 10 лет и 9 взрослых, в т.ч. в возрасте от 20 до 30 лет - 1, 30-39 лет - 1, 40-49 лет - 1, 50-59 лет - 1, 60-69 лет - 3, старше 70 лет - 2.

Все 10 человек заболели СOVID-19 впервые, из них 2 человека получили на территории России соответственно две и одну прививка вакциной «Спутник V».

У двух заболевших в течение заболевания ограничился насморком, незначительной температурой. У нескольких больных в начале заболевания клинические признаки были незначительными, а в дальнейшем течение заболевания осложнилось. В связи с тяжелым течением заболевания шестеро больных были госпитализированы, из них трое умерли в результате осложнений.

Ввиду наличия заразного варианта коронавируса «Дельта» на территории Сумской области, прогноза относительно существенного роста в ближайшее время показателей заболеваемости СOVID-19 среди населения, Центр контроля и профилактики болезней призывает воспользоваться возможностью и прививаться от COVID-19 скорее.