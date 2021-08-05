Где в Сумах можно будет привиться от коронавируса на выходных?

Также будет развернута временный пункт вакцинации в ТРЦ «Мануфактура».
В эти выходные в областном центре продолжит свою работу центр массовой вакцинации в ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 2) - в субботу и воскресенье с 9.00 до 13.00.
Также традиционно будут работать центры, расположенные в Сумах по ул. Привокзальная, 3-я - в субботу и воскресенье с 9.00 до 14.00 и ул. Ильинская, 48/50 - в воскресенье с 9.00 до 14.00.
Кроме того, будет развернут временный пункт вакцинации в ТРЦ «Мануфактура» по ул. Харьковская 2/2 - в субботу с 9.00 до 14.00.
Кстати, с понедельника, в течение рабочих дней центр вакцинации в ТРЦ «Киев» продолжит свою работу и в вечернее время - с 15.00 до 19.00.
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