Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51384

В Сумах снова митингуют заводчане

Сегодня, 13 августа, под зданием Северо-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции бывшие работники Сумского НПО требовали выполнить решения судов о выплате им задолженности по зарплате.

Собралось около сотни людей, которым предприятие задолжало зарплату за несколько месяцев. Суды уже прошли, осталось только выполнить их решения. Однако исполнительная служба, по их мнению, не работает так, как следует. Пока к протестующим никто не вышел.

Также сегодня должно было состояться заседание Сумского апелляционного суда, который находится в этом же здании, по поводу ареста гостиницы «Юбилейная», которую, по мнению, прокуратуры, продали слишком дешево.

Экономика Митинг Сумское НПО
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах заводчане митингуют под судом
22.07.2021 15:37

В Сумах заводчане митингуют под судом

Сегодня, 22 июля, в Заречном районном суде города Сумы следственный судья Александр Капкин рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в...

«Сумское НПО» не выплачивает обещанные долги по зарплате
29.06.2021 09:32

«Сумское НПО» не выплачивает обещанные долги по зарплате

Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко....

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
10.06.2021 13:06

В Сумах заводчане перекрыли дорогу

Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено....

Апелляционный суд отказал прокурору в изменении меры пресечения экс-директору ОАО «Сумского НВО»
10.06.2021 10:29

Апелляционный суд отказал прокурору в изменении меры пресечения экс-директору ОАО «Сумского НВО»

9 июня коллегия судей Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы,...

Прокуратура обратилась к работникам «Сумского НПО», которым предприятие задолжало зарплату
09.06.2021 16:35

Прокуратура обратилась к работникам «Сумского НПО», которым предприятие задолжало зарплату

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры следственным управлением ГУНП в Сумской области расследуется уголовное производство по невыплате должностными лицами АО...

Новости

На Сумщине 54 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине уже умерло три человека от штамма коронавируса «Дельта»
Сегодня 16:31
С понедельника в Сумах автобус № 67 изменит маршрут движения
Сегодня 16:27
Умер советник губернатора Сумщины
Сегодня 16:18
Суд наказал преступников, которых Сумская СБУ разоблачила на изготовлении и контрабанде психотропов
Сегодня 16:16
Где в Сумах можно будет привиться от коронавируса на выходных?
Сегодня 16:10
В Сумах снова митингуют заводчане
Сегодня 15:51
Сумские копы поймали наркозакладчика (видео)
Сегодня 15:35
На Сумщине 67 854 пациентов уже привились двумя дозами вакцины против COVID-19
Сегодня 15:24
В Лебедине пьяный мопедист пытался откупиться от копов
Сегодня 15:20
Сумские чиновники пока не нашли источник загрязнения воздуха в 9-12-м микрорайонах
Сегодня 14:58
В Сумах троллейбусы поменяют маршруты
Сегодня 14:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
13.40; 20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 13.00; 17.10; 18.40
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.20; 20.30; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.