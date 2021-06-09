В Сумах снова митингуют заводчане

Собралось около сотни людей, которым предприятие задолжало зарплату за несколько месяцев. Суды уже прошли, осталось только выполнить их решения. Однако исполнительная служба, по их мнению, не работает так, как следует. Пока к протестующим никто не вышел.
Также сегодня должно было состояться заседание Сумского апелляционного суда, который находится в этом же здании, по поводу ареста гостиницы «Юбилейная», которую, по мнению, прокуратуры, продали слишком дешево.
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